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Факты / Происшествия

ГПУ достоверно известно, кто отдал приказ уничтожить жилой дом в Днепре

Анастасия Гевко, редактор ленты
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ГСЧС

Генпрокуратура достоверно знает, кто именно отдал преступный приказ уничтожить жилой дом в Днепре. 

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин.

– Хочу от Офиса генерального прокурора, от всей правоохранительной системы сказать, что мы найдем каждого, кто причастен к этому страшному злодейскому событию, – сообщил он в эфире нацонального телемарафона в понедельник, 16 января.

Костин поблагодарил всех, кто помогает правоохранителям в поисках виновных. 

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– Нам достоверно известно, кто именно отдавал приказ на уничтожение этого жилого дома, – подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что ракета, которой был уничтожен этот дом – того же типа, который в свое время применялся в других подобных случаях – в Кременчуге и Сергеевке, где из-за российских обстрелов погибли десятки людей.

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