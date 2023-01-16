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Факти / Надзвичайні події

ГПУ достовірно відомо, хто наказав знищити житловий будинок у Дніпрі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
ракетний удар по будинку у Дніпрі
Фото: ДСНС

Генпрокуратура достовірно знає, хто саме дав злочинний наказ знищити житловий будинок у Дніпрі.

Про це заявив генпрокурор Андрій Костін.

– Хочу від Офісу генерального прокурора, від усієї правоохоронної системи сказати, що ми знайдемо кожного, хто причетний до цієї страшної злодійської події, – повідомив він в ефірі національного телемарафону у понеділок, 16 січня.

Костін подякував усім, хто допомагає правоохоронцям у пошуках винних.

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– Нам достовірно відомо, хто саме віддавав наказ на знищення цього житлового будинку, – наголосив генпрокурор.

Він зазначив, що ракета, якою було знищено цей будинок – того ж типу, який свого часу застосовувався в інших подібних випадках – у Кременчуці та Сергіївці, де через російські обстріли загинули десятки людей.

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