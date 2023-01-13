Январь, 13 в 19:26

Европейский Союз перечислит Украине первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи уже в январе 2023 года.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Кируне (Швеция).

Она напомнила, что общая сумма помощи составляет беспрецедентные €18 млрд.

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– Нам нужно продолжать усиливать давление на Россию. И мы, конечно, продолжим непреклонную поддержку Украины. Уже в январе мы начнем с выделения первого транша из пакета поддержки в размере €18 млрд для Украины. Это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европейский Союз когда-либо предоставлял стране-партнеру, — подчеркнула фон дер Ляйен.

Dear @SwedishPM, you have made Ukraine the 1st priority of your presidency.

Russia’s imperial war also showed that we need to take greater responsibility for our collective security. So I welcome your ambition to strengthen EU security & defence policy ↓ https://t.co/D7Pdv9EPIR — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 13, 2023

Она добавила, что Евросоюз также готовится к восстановлению Украины. Уже в этом месяце будет запущена платформа международных доноров, созданная ЕС вместе с партнерами из Большой семерки (G7).

Она поможет уже на этом этапе координировать поддержку нашего государства.

– Это также будет важным инструментом для обеспечения того, чтобы реконструкция объединяла реформы и инвестиции, поскольку это прокладывает путь к членству в ЕС, — добавила президент Еврокомиссии.

В конце прошлого года Европарламент и Совет ЕС одобрили выделение €18 млрд макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Эти кредитные средства будут иметь 10-летний льготный период.

В начале января президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает первый транш уже в этом месяце. Сегодня это подтвердила Урсула фон дер Ляйен.