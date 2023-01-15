Январь, 15 в 15:19

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет доставить Украине танки Leopard раньше 2024 года.

Об этом пишет Spiegel.

— Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, доставка состоится в начале следующего года, — сказал гендиректор компании Армин Паппергер.

Rheinmetall имеет 22 машины Leopard 2 и 88 машин старой модели Leopard 1, однако ремонт выведенных из эксплуатации основных боевых танков занимает “почти год”.

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По словам гендиректора, машины придется не только перекрасить, но и переоборудовать для использования в войне.

– Они будут полностью разобраны, а потом снова собраны, – сказал он.

По его словам, Rheinmetall не может отремонтировать танки без заказа, поскольку это стоит несколько сотен миллионов евро.

– Rheinmetall не может финансировать это заранее, – отметил Паппергер.

Ранее президент Польши Анджей Дуда объявил о намерении передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции (т.е. около 10 единиц).

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина хочет собрать танковую бригаду из Leopard. Уже пять стран готовы передать их ВСУ, но пока ждут окончательное решение вопросов с Германией.