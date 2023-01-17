Січень, 17 в 13:26

Польща планує передати Україні 14 танків Leopard.

Про це президент країни Анджей Дуда заявив на всесвітньому економічному форумі у Давосі.

– П’ять днів тому наш ми оголосили про передачу Leopard. Йдеться про близько 14 танків, – сказав Дуда.

Він висловив надію, що партнери також вирішать передати Україні танки.

Зараз дивляться

– Президент Володимир Зеленський багато разів просив мене про підтримку. Він сказав, що їм потрібні танки. Ми передали понад 260 наших старих танків. У нас вони були ще з часів Радянського Союзу. Ми вирішили передати цю техніку, яка є гострою потребою. Це був практично початок величезної підтримки України і я сподіваюся, що рішення відправити Leopard в Україну стане новим початком допомоги, – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, Spiegel писав, що німецький виробник Leopard не зможе доставити Україні танки раніше 2024 року.