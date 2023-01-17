Россия держит почти рекордное количество ракет Калибр в Черном море — ОК Юг

Январь, 17 в 9:03

В Черном море Россия держит шесть ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 Калибра.

Об этом сообщила в эфире телемарафона начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, за вчера пункт базирования посетила одна лодка для переснаряжения.

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— А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, — до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество – все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак, – сказала Гуменюк.

Она отметила, что 44 ракеты – это максимально возможный залп для шести ракетоносителей. После последней атаки часть ракет была использована, и только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах.

Также руководитель пресс-центра рассказала, что с начала полномасштабного вторжения наибольший показатель количества вражеских ракет в Черном море составлял 48 единиц.

Источник: телемарафон

Фото: ОК Юг