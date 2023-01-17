Росія тримає майже рекордну кількість ракет Калібр у Чорному морі – ОК Південь

Січень, 17 в 9:03

У Чорному морі Росія тримає шість ракетоносіїв з максимально можливим залпом у 44 Калібри.

Про це повідомила в етері телемарафону керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, за вчора пункт базування відвідав один човен для переспорядження.

Зараз дивляться

– А це означає, що сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні, – до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною. Тому що перебування в морі на бойових позиціях, спорядження і така кількість – все це може свідчити про продовження ракетних атак, – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що 44 ракети – це максимально можливий залп для шести ракетоносіїв. Після останньої атаки частина ракет була використана, і тільки один човен заходив у пункт базування. Всі інші залишалися на місцях.

Також керівник пресцентру розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення найбільший показник кількості ворожих ракет у Чорному морі становив 48 одиниць.

Джерело: телемарафон

Фото: ОК Південь