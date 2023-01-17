Что не сбил один, собьет другой: Игнат объяснил, как западные системы ПВО защитят небо Украины
Современные комплексы противовоздушной обороны, которые Украине предоставляют западные партнеры, будут работать как одно целое, что позволит более эффективно сбивать российские ракеты.
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал сегодня в эфире общенационального телемарафона.
По его словам, и американские системы Patriot, и зенитные ракетные комплексы NASAMS, и немецкие IRIS-T будут работать в “едином информационном поле”.
– То есть, будут обмениваться информацией о радиолокационной обстановке между собой. Это чрезвычайно важный момент, поскольку что не сбил один комплекс, собьет другой. Будут страховать друг друга в боевых условиях, – отметил Игнат.
Он спрогнозировал, что освоение зенитных ракетных систем Patriot украинскими военными может занять несколько месяцев. На обучение в США поехали военнослужащие, имеющие боевой опыт и определенный уровень технических знаний.
– Речи быть не может о долгосрочном обучении, нужно быстро это делать и сразу становиться в бой, отбивать агрессию. Так же, как это происходило с IRIS-T и NASAMS – там несколько недель длилось, здесь, возможно (обучение будет происходить, — Ред.), несколько месяцев, потому что комплекс несколько сложнее, но и более мощный, — объяснил Игнат.
Он уточнил, что Patriot может поражать баллистические цели на расстоянии до 160 км и сбивать ракеты Х-22, одна из которых недавно разрушила многоэтажку в Днепре.
Однако Украине нужно не несколько, а много батарей таких новейших систем ПВО, чтобы защитить как можно больше городов и объектов критической инфраструктуры.
По мнению Игната, предоставление Украине Patriot и обучение украинских военных “будет идти параллельно”.
Комментируя способность сбивать ракеты к российским зенитным системам С-300 и С-400, он объяснил, что это зависит от многих факторов, в том числе от данных разведки, чтобы можно было быстро принять решение по сбитию.
Но в то же время следует учитывать, какое количество ракет С-300 и С-400 есть у российских оккупантов. Игнат напомнил о данных украинской разведки и Министерства обороны, что у РФ есть около 7 тыс. ракет именно к этим комплексам.
Как объяснил Игнат, поскольку Украина сразу не получит большое количество систем ПВО Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать такие ракеты, следует уничтожать пусковые установки, из которых их запускают оккупанты.
– Надо уничтожать пусковые установки, а не уже запущенные ракеты. Это сегодня делают наши пилоты-истребители. Они противорадиолокационными ракетами Harm ежедневно наносят удары по средствам ПВО, в том числе по С-300 на Востоке нашего государства. Таким образом прореживают ПВО, уничтожающая пусковые установки, радары, — подчеркнул Игнат.
Он добавил, что в уничтожении систем С-300 и С-400 могли бы помочь ударные беспилотники, а также американские баллистические ракеты ATACMS.