Январь, 17 в 12:32

Современные комплексы противовоздушной обороны, которые Украине предоставляют западные партнеры, будут работать как одно целое, что позволит более эффективно сбивать российские ракеты.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал сегодня в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, и американские системы Patriot, и зенитные ракетные комплексы NASAMS, и немецкие IRIS-T будут работать в “едином информационном поле”.

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– То есть, будут обмениваться информацией о радиолокационной обстановке между собой. Это чрезвычайно важный момент, поскольку что не сбил один комплекс, собьет другой. Будут страховать друг друга в боевых условиях, – отметил Игнат.

Он спрогнозировал, что освоение зенитных ракетных систем Patriot украинскими военными может занять несколько месяцев. На обучение в США поехали военнослужащие, имеющие боевой опыт и определенный уровень технических знаний.

– Речи быть не может о долгосрочном обучении, нужно быстро это делать и сразу становиться в бой, отбивать агрессию. Так же, как это происходило с IRIS-T и NASAMS – там несколько недель длилось, здесь, возможно (обучение будет происходить, — Ред.), несколько месяцев, потому что комплекс несколько сложнее, но и более мощный, — объяснил Игнат.

Он уточнил, что Patriot может поражать баллистические цели на расстоянии до 160 км и сбивать ракеты Х-22, одна из которых недавно разрушила многоэтажку в Днепре.

Однако Украине нужно не несколько, а много батарей таких новейших систем ПВО, чтобы защитить как можно больше городов и объектов критической инфраструктуры.

По мнению Игната, предоставление Украине Patriot и обучение украинских военных “будет идти параллельно”.

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Комментируя способность сбивать ракеты к российским зенитным системам С-300 и С-400, он объяснил, что это зависит от многих факторов, в том числе от данных разведки, чтобы можно было быстро принять решение по сбитию.

Но в то же время следует учитывать, какое количество ракет С-300 и С-400 есть у российских оккупантов. Игнат напомнил о данных украинской разведки и Министерства обороны, что у РФ есть около 7 тыс. ракет именно к этим комплексам.

Как объяснил Игнат, поскольку Украина сразу не получит большое количество систем ПВО Patriot PAC-3 и SAMP-T, которые могут сбивать такие ракеты, следует уничтожать пусковые установки, из которых их запускают оккупанты.

– Надо уничтожать пусковые установки, а не уже запущенные ракеты. Это сегодня делают наши пилоты-истребители. Они противорадиолокационными ракетами Harm ежедневно наносят удары по средствам ПВО, в том числе по С-300 на Востоке нашего государства. Таким образом прореживают ПВО, уничтожающая пусковые установки, радары, — подчеркнул Игнат.

Он добавил, что в уничтожении систем С-300 и С-400 могли бы помочь ударные беспилотники, а также американские баллистические ракеты ATACMS.