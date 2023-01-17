Січень, 17 в 12:32

Сучасні комплекси протиповітряної оборони, які Україні надають західні партнери, працюватимуть як одне ціле, що дозволить більш ефективно збивати російські ракети.

Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів сьогодні в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, й американські системи Patriot, і зенітні ракетні комплекси NASAMS, і німецькі IRIS-T працюватимуть в “єдиному інформаційному полі”.

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– Тобто будуть обмінюватися інформацією про радіолокаційну обстановку між собою. Це надзвичайно важливий момент, оскільки що не збив один комплекс, зіб’є інший. Будуть страхувати один одного в бойових умовах, – зазначив Ігнат.

Він спрогнозував, що освоєння зенітних ракетних систем Patriot українськими військовими може зайняти кілька місяців. На навчання до США поїхали військовослужбовці, які мають бойовий досвід та певний рівень технічних знань.

– Мови бути не може про довгострокове навчання, треба швидко це робити й одразу ставати в бій, відбивати агресію. Так само як це відбувалося з IRIS-T та NASAMS – там кілька тижнів тривало, тут, можливо (навчання триватиме, – Ред.), кілька місяців, тому що комплекс дещо складніший, але й потужніший, – пояснив Ігнат.

Він уточнив, що Patriot може вражати балістичні цілі на відстані до 160 км та збивати ракети Х-22, одна з яких нещодавно зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі.

Однак Україні потрібно не кілька, а багато батарей таких новітніх систем ППО, щоб захистити якомога більше міст та об’єктів критичної інфраструктури.

На думку Ігната, надання Україні Patriot та навчання українських військових “буде йти паралельно”.

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Коментуючи здатність збивати ракети до російських зенітних систем С-300 та С-400, він пояснив, що це залежить від багатьох факторів, зокрема від даних розвідки, щоб можна було швидко ухвалити рішення щодо збиття.

Але водночас варто враховувати, яка кількість ракет С-300 та С-400 є в російських окупантів. Ігнат нагадав про дані української розвідки та Міністерства оборони, що в РФ є близько 7 тис. ракет саме до цих комплексів.

Як пояснив Ігнат, оскільки Україна одразу не отримає велику кількість систем ППО Patriot PAC-3 та SAMP-T, які можуть збивати такі ракети, варто знищувати пускові установки, з яких окупанти їх запускають.

– Треба знищувати пускові установки, а не ракети, які вже запущені. Це сьогодні роблять наші пілоти-винищувачі. Вони протирадіолокаційними ракетами Harm щодня завдають ударів по засобах ППО, зокрема по С-300 на Сході нашої держави. Так проріджувати ППО, знищуючи пускові установки, радари, – наголосив Ігнат.

Він додав, що в знищенні систем С-300 та С-400 могли б допомогти ударні безпілотники, а також американські балістичні ракети ATACMS.