Слова россиян о мирных переговорах – это чушь – Кулеба

Январь, 17 в 13:19

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что заявления российской стороны о якобы “готовности к переговорам” с Украиной – это все чушь. Он подчеркнул, что ни Киев, ни наши партнеры на это не поведутся.

– Это все чушь, все, что они говорят. Мы не купимся на это и, что более важно, мы рады видеть, что все больше стран тоже на это не покупаются, – сказал министр в интервью CBC News.

В то же время, он прокомментировал недавнюю атаку РФ на Днепр, акцентировав, что это не заставит украинцев сдаться.

– Нельзя просто поднять руки и сказать: все, мы сдаемся, потому что вы бьете по жилым домам, убивая родителей, мам, детей, распространяя террор. Если мы так сделаем, станет только хуже, – рассказал Дмитрий Кулеба.

Также он ответил на вопрос журналиста о том, будет ли Украина просить Канаду о предоставлении танков Leopard 2.

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– Мы, безусловно, ожидаем, что Канада присоединится к этой международной танковой коалиции для Украины, – подытожил министр.

Ранее российский МИД сообщил, что предлагает прямые переговоры с Украиной без посредников.

А российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров по прекращению войны.

Украина и РФ пока не проводят никаких переговоров, кроме тех, которые касаются обменов пленными. Однако в Кремле часто заявляют о “диалоге”, выдвигая при этом свои требования.