Слова росіян про мирні переговори – це нісенітниця – Кулеба

Січень, 17 в 13:19

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що заяви російської сторони про нібито “готовність до переговорів” з Україною – це все нісенітниця. Він підкреслив, що ані Київ, ані наші партнери на це не поведуться.

– Це все нісенітниця, все, що вони говорять. Ми не купимося на це і, що важливіше, ми раді бачити, що все більше країн теж на це не купуються, – сказав міністр в інтерв’ю CBC News.

У той же час він прокоментував нещодавню атаку РФ на Дніпро, акцентувавши, що це не змусить українців здатися.

– Не можна просто підняти руки і сказати: все, ми здаємося, тому що ви б’єте по житлових будинках, вбиваючи батьків, мам, дітей, поширюючи терор. Якщо ми так зробимо, стане лише гірше, – розповів Дмитро Кулеба.

Також він відповів на питання журналіста про те, чи проситиме Україна Канаду про надання танків Leopard 2.

Зараз дивляться

– Ми, безперечно, очікуємо, що Канада приєднається до цієї міжнародної танкової коаліції для України, – підсумував міністр.

Раніше російське МЗС повідомило, що пропонує прямі перемовини з Україною без посередників.

А російський диктатор Володимир Путін до цього звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Україна і РФ наразі не проводять ніяких переговорів крім тих, що стосуються обмінів полоненими. Однак у Кремлі часто заявляють про “діалог”, висуваючи при тому свої вимоги.