Январь, 18 в 17:02

На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

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— Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим, — написал он.

Напомним, что 18 января появилась информация о взрыве в Броварах.

Впоследствии стало известно, что на территорию садика упал вертолет ГСЧС ЕС-225, на борту которого находилось руководство МВД. По уточненным данным, погибли 14 человек, среди них 1 ребенок и 9 человек, которые находились на борту.

Фото: Кирилл Тимошенко