Кабмин поручил создать специальную рабочую группу для расследования трагедии в Броварах
На внеочередном заседании правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что в состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.
— Сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета. Выражаю свои искренние соболезнования семьям. Светлая память всем погибшим, — написал он.
Напомним, что 18 января появилась информация о взрыве в Броварах.
Впоследствии стало известно, что на территорию садика упал вертолет ГСЧС ЕС-225, на борту которого находилось руководство МВД. По уточненным данным, погибли 14 человек, среди них 1 ребенок и 9 человек, которые находились на борту.
Фото: Кирилл Тимошенко