Січень, 18 в 17:02

На позачерговому засіданні уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що до складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

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– Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим, – написав він.

Нагадаємо, що 18 січня з’явилася інформація про вибух у Броварах.

Згодом стало відомо, що на територію садочка впав вертоліт ДСНС ЕС-225, на борту якого перебувало керівництво МВС. За уточненими даними, загинули 14 осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

Фото: Кирило Тимошенко