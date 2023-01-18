Карта боевых действий на 18.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
По состоянию на 18 января армия РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ.
Основные усилия российские оккупанты бросают на наступление на Бахмутском направлении.
Не имеют успеха захватчики во время наступления на Авдеевском направлении.
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На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях прибегает к обороне.
Карта боевых действий в Украине на 18.01.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 329-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.