Январь, 18 в 6:16

По состоянию на 18 января армия РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ.

Основные усилия российские оккупанты бросают на наступление на Бахмутском направлении.

Не имеют успеха захватчики во время наступления на Авдеевском направлении.

Сейчас смотрят

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях прибегает к обороне.

Карта боевых действий в Украине на 18.01.2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.