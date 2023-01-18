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Факты / Україна

Карта боевых действий на 18.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 18 января армия РФ не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ.

Основные усилия российские оккупанты бросают на наступление на Бахмутском направлении.

Не имеют успеха захватчики во время наступления на Авдеевском направлении.

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На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях прибегает к обороне.

Карта боевых действий в Украине на 18.01.2023

Карта бойових дій 17 січня 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 329-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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