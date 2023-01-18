Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Карта бойових дій на 18.01.2023 – ситуація на фронті

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 18 січня армія РФ не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів.

Основні зусилля російські окупанти кидають на наступ на Бахмутському напрямку.

Не мають успіху загарбники під час наступу на Авдіївському напрямку.

Зараз дивляться

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках вдається до оборони.

Карта бойових дій в Україні на 18.01.2023

Карта бойових дій 17 січня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 329-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка