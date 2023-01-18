Карта бойових дій на 18.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 18 в 6:16

Станом на 18 січня армія РФ не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів.

Основні зусилля російські окупанти кидають на наступ на Бахмутському напрямку.

Не мають успіху загарбники під час наступу на Авдіївському напрямку.

Зараз дивляться

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках вдається до оборони.

Карта бойових дій в Україні на 18.01.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 329-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.