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Факты / Україна

На Донбассе растет количество обстрелов и попыток наступления — Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Ситуация на фронте остается тяжелой, а эпицентр самых жестоких и принципиальных боев проходит сейчас на Донбассе.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов. Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! – говорит он.

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Глава государства также напомнил о подготовке Канадой мощного пакета оборонной помощи нашему государству.

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– В частности в нем (в пакете помощи, — Ред.) будут бронемашины. Это очень вовремя и весомо. Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными, – говорит Зеленский.

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