На Донбассе растет количество обстрелов и попыток наступления — Зеленский

Январь, 18 в 23:01

Ситуация на фронте остается тяжелой, а эпицентр самых жестоких и принципиальных боев проходит сейчас на Донбассе.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов. Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! – говорит он.

Глава государства также напомнил о подготовке Канадой мощного пакета оборонной помощи нашему государству.

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