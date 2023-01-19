На Донбассе растет количество обстрелов и попыток наступления — Зеленский
Ситуация на фронте остается тяжелой, а эпицентр самых жестоких и принципиальных боев проходит сейчас на Донбассе.
Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов. Благодарю всех наших бойцов, которые держат позиции! Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе! – говорит он.
Глава государства также напомнил о подготовке Канадой мощного пакета оборонной помощи нашему государству.
– В частности в нем (в пакете помощи, — Ред.) будут бронемашины. Это очень вовремя и весомо. Я благодарю Канаду за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары. Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными, – говорит Зеленский.