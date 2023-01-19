На Донбасі зростає кількість обстрілів та спроб наступу – Зеленський
Ситуація на фронті залишається тяжкою, а епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв знаходиться зараз на Донбасі.
Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
– Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! – говорить він.
Також голова держави нагадав про підготовку Канадою потужного пакету оборонної допомоги для нашої держави.
– Зокрема в ньому (в пакеті допомоги, – Ред.) будуть бронемашини. Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари. Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими, – каже Зеленський.