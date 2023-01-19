На Донбасі зростає кількість обстрілів та спроб наступу – Зеленський

Січень, 18 в 23:01

Ситуація на фронті залишається тяжкою, а епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв знаходиться зараз на Донбасі.

Про це у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

– Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі! – говорить він.

Також голова держави нагадав про підготовку Канадою потужного пакету оборонної допомоги для нашої держави.

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