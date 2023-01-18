Более 30 лет отбыл в лагерях: умер сотенный УПА Мирослав Симчич

Январь, 18 в 13:57

В среду, 18 января, в Коломне умер Мирослав Симчич — сотенный Украинской повстанческой армии и герой Украины. Последние годы он тяжело болел.

Мирославу Симчичу на псевдо Кривонос 5 января исполнилось 100 лет, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

— Из них более 30 он отбыл в лагерях – на каторге. Навсегда запомнится силой духа и борьбой за независимость Украины. Соболезнования родным и близким, — добавил он.

Симчич прославился своим легендарным боем за Космач в январе 1945 года, когда вместе со своими собратьями из Березовской сотни, в которой воевали более 200 воинов УПА, уничтожил карательный полк НКВД, насчитывавший более 400 человек.

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Он родился в селе Вижный Березов Ивано-Франковской области. В 1941 году присоединился к юношеской сети ОУН, а в 1943 году вступил в ряды УПА.

14 октября 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Симчичу звание героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

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Источник: Максим Козицкий