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Факты / Україна

Президент Сербии Вучич признал, что Крым и Донбасс – это Украина

Валентина Чорна, редактор ленты
Президент Сербии Вучич признал, что Крым и Донбасс – это Украина
Фото: Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич признал, что Крым и Донбасс являются исключительно украинскими территориями.

Об этом он сказал в интервью изданию Bloomberg.

– Мы с самого начала говорили, что не могли и не имеем права поддерживать вторжение России в Украину. Для нас Крым – это Украина, Донбасс – это Украина, и так будет всегда, – сказал он.

По словам Вучича, в войне между Украиной и Россией “самое худшее еще впереди”, поскольку обе стороны углубляются в конфликт.

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Также он отметил, что не поддерживал контакт с главой Кремля Владимиром Путиным уже много месяцев.

– Мы не всегда в восторге от некоторых позиций России. У нас традиционно хорошие отношения, но это не значит, что мы поддерживаем каждое решение или большинство решений, которые поступают из Кремля, — добавил он.

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