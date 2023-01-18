Про це він сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg.

– Ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо права підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і так буде завжди, – сказав він.

За словами Вучича, у війні між Україною та Росією “найгірше ще попереду”, оскільки обидві сторони заглиблюються в конфлікт.

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Також він відзначив, що не підтримував контакт з головою Кремля Володимиром Путіним вже багато місяців.

– Ми не завжди в захваті від деяких позицій Росії. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне рішення або більшість рішень, які надходять з Кремля, – додав він.