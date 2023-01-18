Січень, 18 в 1:02

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що веде переговори із союзниками щодо можливих поставок важких танків в Україну, але попередив, що будь-які заяви мають бути зроблені в унісон з іншими західними партнерами.

Про це глава німецького уряду заявив в інтерв’ю Bloomberg.

– Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом із нашими союзниками і друзями – ми ніколи не діємо поодинці, – сказав Шольц.

Видання пише, що на канцлера ФРН чинять тиск союзники по НАТО, вимагаючи відправити важкі бойові танки Leopard німецького виробництва Україні, в разі активізації бойових дій навесні.

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При цьому канцлера часто критикують за надмірну обережність, оскільки він утримувався від поставок важкого озброєння, стверджуючи, що це може спровокувати президента Росії Володимира Путіна на ескалацію конфлікту в Україні.

На початку цього місяця канцлер отримав деякий перепочинок, уклавши угоду про відправлення 40 бойових машин Marder і системи ППО Patriot в Україну в рамках спільної заяви зі США, однак заклики до постачання більш потужних танків Leopard тривають.

– Ми підтримуємо Україну стільки, скільки необхідно, всіма засобами, які ми можемо використовувати, – сказав Шольц, додавши, що мета полягає в тому, щоб “уникнути війни між Росією та Організацією Північноатлантичного договору”.

Велика Британія в суботу стала першою країною, яка підтвердила, що відправить свої бойові танки в Україну.

Як пише Bloomberg, європейські чиновники, пов’язані з Берліном, заявили, що очікують, що Німеччина візьме з цього приклад у найближчому майбутньому. Очікується, що уряд ФРН ухвалить рішення щодо танків напередодні зустрічі високопоставлених чиновників з питань оборони України із союзних країн, відомої як формат Рамштайн.

Шольц наголосив, що Росія повинна вивести свої війська з України, щоб переговори могли відбутися, і що Німеччина буде підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно.

– Я дуже радий, що український президент готовий до миру. Росія повинна зробити те, що вона, наскільки ми бачимо, не готова зробити, а саме вивести війська – ми чекаємо цього, – сказав Шольц.

Після вторгнення Росії в Україну торік канцлер Німеччини відмовився від повоєнної політики Берліна не надсилати летальну зброю до зон бойових дій і виділив $108 на модернізацію збройних сил на додачу до збільшення щорічних видатків на оборону, які наступного року мають досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП.

Уряд Німеччини готовий надати Україні десятки танків Leopard німецького виробництва, що може значно посилити потенціал Києва. Дванадцять інших європейських країн також мають у своєму арсеналі Leopard, але їм необхідно отримати дозвіл Берліна, перш ніж вони зможуть передати танки.