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Факты / Україна

США поставляют свои боеприпасы в Украину со складов в Израиле — СМИ

Евгения Грейс, редактор ленты
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M270 MLRS
Фото: Getty Images

Пентагон использует огромный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы помочь удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах в войне с Россией.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Этот склад обеспечивает Пентагон оружием и боеприпасами для использования в конфликтах на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты также позволили Израилю получить доступ к этим запасам в чрезвычайных ситуациях.

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Война в Украине стала артиллерийской на истощение, когда каждая сторона ежедневно выпускает тысячи снарядов. Украина исчерпала боеприпасы своего вооружения советских времен и в значительной степени перешла на использование артиллерии и снарядов, предоставленных Соединенными Штатами и другими западными союзниками.

Артиллерия является основой наземной огневой мощи как для Украины, так и для России. И исход войны может зависеть от того, у какой стороны первой закончатся боеприпасы, говорят военные аналитики. Ввиду того, что запасы Соединенных Штатов истощены, а американские производители оружия пока не в состоянии успевать за темпами боевых действий в Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным источникам поставок снарядов, чтобы восполнить этот пробел: Южной Корее и Израилю. Об их помощи в войне в Украине ранее не сообщалось.

Поставка сотен тысяч артиллерийских снарядов с этих двух складов для поддержки военных усилий Украины — это история о границах американской промышленной базы и дипломатической чувствительности двух жизненно важных союзников США, которые публично обязались не отправлять летальную военную помощь Украине.

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Источник: The New York Times

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