Франція розглядає можливість постачання Україні танків AMX-56 Leclerc – ЗМІ

Січень, 19 в 10:53

Уряд Франції опрацьовує варіант із можливою відправкою Україні основних бойових танків AMX-56 Leclerc (Леклерк).

Про це пише Politico з посиланням на неназваного представника французької влади.

– Це складне питання, і у Парижі його ще не вирішили. Але ми думаємо з цього приводу, – повідомило джерело.

Зазначається, що ситуацію може прояснити спільне засідання Кабмінів Франції та ФРН, яке намічено на неділю.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше з’явилася інформація від Єлисейського палацу з приводу того, що президент Емануель Макрон “бажав розширити військову допомогу Україні шляхом згоди на постачання легких бойових танків AMX-10 RC”.

Раніше видання повідомляло, що США планують надати Україні ракети GLSDB з дальністю понад 150 км. Проте танків у пакеті поки що немає.

Фото: Wikipedia