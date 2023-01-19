Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает нидерландский портал NOS.

Издание отмечает, что соглашения по комплексам еще не завершены, но премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что они находятся на продвинутом этапе.

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При этом NOS отмечает, что среди нидерландских депутатов остается открытым вопрос, достаточно ли у Нидерландов осталось ЗРК Patriot для защиты собственного воздушного пространства.

В настоящее время Нидерланды располагают четырьмя системами Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления и нескольких пусковых установок.

Издание указывает, что “широкое парламентское большинство” в целом поддерживает план передачи указанных ЗРК. Помимо правящих партий, большая часть оппозиции также поддерживает намерения правительства о поставках Patriot в Украину.

Депутат от правящей Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар напомнил, что не так давно Россия атаковала многоэтажный жилой дом в Днепре, в результате которого погибло не менее 45 человек.

— Украина должна защищаться от ракет из России. Patriot могут играть важную роль в этом вопросе, — сказал он.

Напомним, 17 января, во время визита к президенту США Джо Байдену премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что его страна планирует направить в Украину Patriot, как это объявили ранее США и Германия.

На данный момент около сотни украинских военных готовятся к обучению на операторов и специалистов по обслуживанию ЗРК Patriot, украинские офицеры уже прибыли на американскую базу в Оклахоме.

Министр обороны Украины заявлял, что обучение украинских специалистов займет около 10 недель.