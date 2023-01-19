Нижня палата парламенту Нідерландів підтримала передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє нідерландський портал NOS.

Видання зазначає, що угоди щодо комплексів ще не завершені, але прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вони перебувають на просунутому етапі.

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При цьому NOS зазначає, що серед нідерландських депутатів залишається відкритим питання, чи достатньо у Нідерландів залишилося ЗРК Patriot для захисту власного повітряного простору.

Наразі Нідерланди мають у своєму розпорядженні чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру управління і кількох пускових установок.

Видання вказує, що “широка парламентська більшість” загалом підтримує план передачі зазначених ЗРК. Крім правлячих партій, більша частина опозиції також підтримує наміри уряду про постачання Patriot в Україну.

Депутат від правлячої Народної партії за свободу і демократію (VVD) Петер Валстар нагадав, що нещодавно Росія атакувала багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі, унаслідок якого загинуло щонайменше 45 осіб.

– Україна повинна захищатися від ракет з Росії. Patriot можуть відігравати важливу роль у цьому питанні, – сказав він.

Нагадаємо, 17 січня, під час візиту до президента США Джо Байдена прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що його країна планує надіслати в Україну Patriot, як це оголосили раніше США і Німеччина.

Наразі близько сотні українських військових готуються до навчання на операторів і фахівців з обслуговування ЗРК Patriot, українські офіцери вже прибули на американську базу в Оклахомі.

Міністр оборони України заявляв, що навчання українських фахівців триватиме близько 10 тижнів.