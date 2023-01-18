Январь, 17 в 22:31

Подготовка украинских военных для работы с американскими комплексами ЗРК Patriot будет продолжаться в течение 10 недель.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает АрміяInform.

По его словам, что сегодняшние успехи Украины на фронте были бы невозможны без помощи иностранных партнеров.

Сейчас смотрят

— И я считаю, что надо всегда уметь говорить: спасибо. Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, минимальна. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры, – заявил он.

Министр обороны выразил свои надежды, что 2023 год станет для нашей страны победным.

— Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу с вами победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово, — добавил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot в конце января.