Украинских офицеров подготовят к пользованию ЗРК Patriot за 10 недель — Резников
Подготовка украинских военных для работы с американскими комплексами ЗРК Patriot будет продолжаться в течение 10 недель.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает АрміяInform.
По его словам, что сегодняшние успехи Украины на фронте были бы невозможны без помощи иностранных партнеров.
— И я считаю, что надо всегда уметь говорить: спасибо. Раньше мы даже мечтать не могли о том, что нам дадут, например, Patriot, стоимость которого миллиард долларов, а подготовка, которая составляет 10 месяцев, минимальна. Сегодня же есть решение, что наших офицеров подготовят за 10 недель. Такие обязательства взяли на себя американские партнеры, – заявил он.
Министр обороны выразил свои надежды, что 2023 год станет для нашей страны победным.
— Я верю, что этот год станет годом победы. Мы постоянно говорим об этом с партнерами, и они верят в нашу с вами победу. Они хотят уже сегодня быть партнерами этой победы, им нравится эта идея, они смакуют это слово, — добавил он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты начнут обучать украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot в конце января.