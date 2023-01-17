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Факты / Україна

Нидерланды предоставят Украине систему ПВО Patriot

Валентина Чорна, редактор ленты
Системи ППО Patriot

Нидерланды предоставят Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщило нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на премьер-министра Марка Рютта.

Сейчас Марк Рютте находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.

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Джо Байден поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за “твердую позицию в отношении Украины”, а также раскритиковал Россию за ее жестокие действия.

Лидер США назвал Нидерланды “одним из самых сильных союзников и друзей”.

Напомним, что вчера украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы Patriot.

Подготовка будет продолжаться несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года.

Поставка первой батареи ПВО Patriot была анонсирована в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США.

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Источник: The Guardian
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