Нидерланды предоставят Украине систему ПВО Patriot

Нидерланды предоставят Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщило нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на премьер-министра Марка Рютта.

Сейчас Марк Рютте находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.

President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628

— CSPAN (@cspan) January 17, 2023