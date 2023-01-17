Нидерланды предоставят Украине систему ПВО Patriot
Нидерланды предоставят Украине систему противоракетной обороны Patriot.
Об этом сообщило нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на премьер-министра Марка Рютта.
Сейчас Марк Рютте находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.
President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628
— CSPAN (@cspan) January 17, 2023
Джо Байден поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за “твердую позицию в отношении Украины”, а также раскритиковал Россию за ее жестокие действия.
Лидер США назвал Нидерланды “одним из самых сильных союзников и друзей”.
Напомним, что вчера украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы Patriot.
Подготовка будет продолжаться несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года.
Поставка первой батареи ПВО Patriot была анонсирована в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США.