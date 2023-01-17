Нидерланды предоставят Украине систему ПВО Patriot

Январь, 17 в 19:42

Нидерланды предоставят Украине систему противоракетной обороны Patriot.

Об этом сообщило нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на премьер-министра Марка Рютта.

Сейчас Марк Рютте находится в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом.

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President Biden meets with Dutch Prime Minister Mark Rutte (@MinPres) in the Oval Office. https://t.co/3PmbdvpVgk pic.twitter.com/sg04IPT628 — CSPAN (@cspan) January 17, 2023

Джо Байден поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта за “твердую позицию в отношении Украины”, а также раскритиковал Россию за ее жестокие действия.

Лидер США назвал Нидерланды “одним из самых сильных союзников и друзей”.

Напомним, что вчера украинские военные прибыли в Оклахому (США) для участия в учениях по использованию системы Patriot.

Подготовка будет продолжаться несколько месяцев, хотя стандартный срок обучения составляет от полугода до года.

Поставка первой батареи ПВО Patriot была анонсирована в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи от США.