Це буде будинок горя: у Дніпрі не відновлюватимуть зруйновані через удар РФ по багатоповерхівці квартири

Січень, 20 в 14:44

Квартири багатоповерхового житлового будинку, які було зруйновано внаслідок ракетного удару РФ 14 січня, не будуть відновлювати.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Борис Філатов.

– Якщо ми кажемо про відновлення цієї будівлі, це порушує всі закони та логіку містобудування, тому що це буде будинок горя. Тому людей, щоб соціалізувати, адаптувати, потрібно розселяти. І в жодному випадку у будинок, який знаходиться фактично на кладовищі або знаходиться поруч, – говорить він.

Мер зазначив, що постраждалим виплачуватимуться кошти на нове житло.

Зараз дивляться

– Збудувати новий будинок, ну це можливо. Але це займе 1,5 року. Зараз збираємо кошти на відшкодування збитків на майно внаслідок ракетних обстрілів РФ. І десь до мільйона гривень ми будемо виплачувати з місцевого бюджету, – розповідає Філатов.

Мер міста додав, що це дуже великий будинок на 18 під’їздів, який будувався блоками. Повністю було зруйновано два під’їзди, загалом зруйновано вщент 64 квартири.

– Зараз ми робимо інструментальне обстеження, щоб зрозуміти, скільки квартир нам потрібно буде ще демонтувати. 90 або 200 – ми не знаємо. Ми докладатимемо всіх зусиль, аби зберегти житло людям. Нам потрібно на це два тижні, – каже Філатов.

Міський голова повідомив, що загалом загинуло 45 людей, з них шестеро дітей. Шістьох людей досі не можуть знайти.