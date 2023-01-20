Це буде будинок горя: у Дніпрі не відновлюватимуть зруйновані через удар РФ по багатоповерхівці квартири
Квартири багатоповерхового житлового будинку, які було зруйновано внаслідок ракетного удару РФ 14 січня, не будуть відновлювати.
Про це під час брифінгу заявив мер міста Борис Філатов.
– Якщо ми кажемо про відновлення цієї будівлі, це порушує всі закони та логіку містобудування, тому що це буде будинок горя. Тому людей, щоб соціалізувати, адаптувати, потрібно розселяти. І в жодному випадку у будинок, який знаходиться фактично на кладовищі або знаходиться поруч, – говорить він.
Мер зазначив, що постраждалим виплачуватимуться кошти на нове житло.
– Збудувати новий будинок, ну це можливо. Але це займе 1,5 року. Зараз збираємо кошти на відшкодування збитків на майно внаслідок ракетних обстрілів РФ. І десь до мільйона гривень ми будемо виплачувати з місцевого бюджету, – розповідає Філатов.
Мер міста додав, що це дуже великий будинок на 18 під’їздів, який будувався блоками. Повністю було зруйновано два під’їзди, загалом зруйновано вщент 64 квартири.
– Зараз ми робимо інструментальне обстеження, щоб зрозуміти, скільки квартир нам потрібно буде ще демонтувати. 90 або 200 – ми не знаємо. Ми докладатимемо всіх зусиль, аби зберегти житло людям. Нам потрібно на це два тижні, – каже Філатов.
Міський голова повідомив, що загалом загинуло 45 людей, з них шестеро дітей. Шістьох людей досі не можуть знайти.