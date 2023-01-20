Государства Рамштайн останутся единым и продолжит наращивать усилия для поддержки Украины.

Об этом заявили глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли по итогам восьмого Рамштайна.

Ллойд Остин заявил, что Контактная группа не будет замедляться и процесс оборонной поддержки Украины будет расти.

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Глава Пентагона напомнил, что Соединенные Штаты в ночь на 20 января объявили пакет помощи, в который вошли, в частности: восемь ЗРК Avenger, ракеты NASAMS, помощь Украине бронетехникой, бронемашин Stryker и 58 Bradley, 53 машины MRAP, 350 внедорожников Humvee и тысячи артиллерийских снарядов.

Глава Минобороны США добавил, что помощь Украине является залогом безопасности всей Европы.

Ллойд Остин заявил, что как можно было увидеть по Днепру, Россия продолжает атаковать украинскую критическую и гражданскую инфраструктуру и бить по украинским городам крылатыми ракетами и дронами.

— Как растет жестокость России, решимость этой контактной группы растет, — сказал он.

Министр обороны добавил, что несколько стран, включая Францию, Германию и Великобританию помогли системами ПВО. В частности, Германия объявила о передаче Patriot, США о ракетах Patriot и обучении украинских военных, а Канада закупила NASAMS.

Новые системы ПВО, которые передаются Украине, “могут спасти бесчисленное количество украинских жизней”, отметил он.

Комментируя общий объем помощи, Ллойд Остин сказал, что это “очень, очень эффективный пакет, и при правильном использовании он позволит им добиться успеха”.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что российские войска будет сложно выгнать с территории Украины в течение 2023 года.

— Линия фронта идет от Харькова до Херсона… можем сравнить это как расстояние между Вашингтоном и Атлантой, это чрезвычайная территория. Там остается много российских сил, которые оккупировали Украину. Поэтому я говорю, что военным образом будет чрезвычайно трудно выгнать российские силы с оккупированных территорий в течение этого года. Я не говорю, что этого не произойдет или это невозможно, но это очень трудно, — сказал Милли.

Командующий США отметил, что Украине нужно обороняться и стабилизировать фронт.

— Я думаю, это зависит от обучения и от поставок оборудования. Я думаю, что Украина может проводить достаточные операции по наступлению на тактическом и стратегическом уровне. Я думаю, как много войн, которые были до этого, завершатся за столом переговоров. Но многое зависит от лидеров. Путин начал эту войну и он может прекратить это прямо сейчас, — сказал он.

В свою очередь Ллойда Остина спросили, могут ли Соединенные Штаты отправить в Украину танки Abrams, чтобы поощрить Германию дать возможность другим странам передать танки Leopard 2.

— Я думаю вы слышали, что сказал министр обороны Германии, что нет связи между предоставлением танков Abrams и Leopard. Я думаю, что он четко это сказал и, как по мне, здесь нет вопросов относительно возможностей, — ответил Остин.

Он добавил, что Соединенные Штаты не подают оружие “как сигнал”, а предоставляют вооружение, чтобы усилить боевые возможности Украины.

Вопрос о танках Leopard, говорит Остин, не решен.

— У нас есть окно возможностей до весны, когда Украина начнет свое контрнаступление, а это ненадолго, — сказал глава Пентана.

У генерала Марка Милли спросили, видит ли он возможности Украины успешно контратаковать в ближайшие месяцы, учитывая ситуацию на фронте.

— Для успешной наступательной операции украинцам нужно не только персонал, но и необходимо проводить их обучение и оборону. Также важно обратить внимание на погодные условия, поэтому можно увидеть, что есть достаточно узкие возможности. Есть много стран, которые синхронизируют свое (поставки, — Ред.) оружия, и я думаю, что это (успешное контрнаступление ВСУ, — Ред.) будет большой нагрузкой для них. Это можно сделать, но это будет вызовом, — сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США.

Марк Милли подтвердил данные Генштаба ВСУ, что Россия потеряла более 100 тыс. военных, включая наемников из ЧВК Вагнера, хотя и отметил, что подсчет потерь никогда не является точным.

— Они (россияне, — Ред.) действительно имеют большие потери, — добавил он.

При этом Милли отметил, что России пришлось мобилизовать 200-250 тыс. человек, чтобы перекрыть потери.

По его словам, что Украина также имеет значительные потери, в частности среди гражданской инфраструктуры из-за ударов РФ по украинским городам, поскольку это “очень кровавая война”.

— Я думаю, что позже или раньше они должны сесть за стол переговоров, чтобы привести эту войну к концу, — сказал Марк Милли.

Смотрите онлайн-трансляцию выступлений главы Пентагона Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с переводом на украинский от Голоса Америки.

Источник: Пентагон