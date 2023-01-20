Январь, 20 в 16:20

Военнослужащие Одесского пограничного отряда совместно с правоохранителями ликвидировали канал бегства псевдо-инвалидов за границу. Был разоблачен организатор незаконной переправки людей в Молдову.

– Координатор нелегального трафика, которым оказался местный житель, подыскивал в соцсетях мужчин, которые за $6 тыс. собирались избежать проблем на государственном рубеже. Злоумышленник гарантировал беспрепятственный выезд в Молдову под видом инвалидов с уже готовым пакетом фейковых документов, — говорится в сообщении МВД.

Пограничники ликвидировали канал побега мужчин с “инвалидностью” за границу — МВД / 2 фотографии

Отмечается, что стражи порядка задержали организатора сделки возле одного из пунктов пропуска во время сопровождения очередного “клиента”. Фигуранту сообщено о подозрении по ч.3 ст. 332 УК Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.