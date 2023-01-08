Январь, 08 в 17:52

На границе со Словакией задержали 12 правонарушителей, которые пытались пересечь границу незаконным способом.

Об этом сообщили в МВД Украины.

– На границе со Словакией задержали 12 правонарушителей. Пограничники Чопского отряда совместно со словацкими коллегами задержали 12 граждан Украины, которые пытались попасть в соседнее государство незаконным способом, — говорится в сообщении.

Сообщается, что пятерых из них остановили в 500 метрах от границы в районе населенного пункта Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

Сейчас смотрят

Там пограничники заметили подозрительный автомобиль иностранной регистрации, в котором находились пять мужчин. Все оказались местными жителями и признали, что планировали дальше пешком перейти границу вне пунктов пропуска.

— Еще двух правонарушителей пограничный наряд этого же отделения обнаружил ночью с помощью технических средств наблюдения в нескольких сотнях метров от госграницы. Мужчины преодолели заградительный забор и пробирались к своей цели. Задержать их удалось уже на смежной территории в сотрудничестве со словацкими коллегами, — говорится в сообщении.

Другого “туриста”, тоже местного жителя, задержали в полночь на этом же участке оперативники отряда Чоп. В процессе правоохранителям пришлось даже произвести предупредительный выстрел вверх.

Под звук предупредительного выстрела: 12 мужчин пытались бежать в Словакию / 2 фотографии

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны пограничники Мукачевского отряда у мужчин призывного возраста обнаружили почти 400 поддельных документов.

Напомним, что с началом российской агрессии мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Факты ICTV узнавали, предусмотрена ли какая-то ответственность для мужчин, которые выехали до начала полномасштабной войны и не вернулись.