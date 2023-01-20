Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Прикордонники ліквідували канал втечі чоловіків з “інвалідністю” за кордон – МВС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Прикордонники ліквідували канал втечі чоловіків з “інвалідністю” за кордон – МВС
Фото: МВС

Військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно із правоохоронцями ліквідували канал втечі псевдо-інвалідів за кордон. Було викрито організатора незаконного переправлення людей до Молдови.

– Координатор нелегального трафіку, яким виявився місцевий житель, підшукував у соцмережах чоловіків, які за $6 тис. збиралися уникнути проблем на державному рубежі. Зловмисник гарантував безперешкодний виїзд до Молдови під виглядом інвалідів з уже готовим пакетом фейкових документів, – йдеться у повідомленні МВС.

Прикордонники ліквідували канал втечі чоловіків з “інвалідністю” за кордон – МВС / 2 фотографии

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора оборудки біля одного з пунктів пропуску під час супроводу чергового “клієнта”. Фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Читайте
Під звук попереджувального пострілу: 12 чоловіків намагались втекти до Словаччини

Зараз дивляться

Джерело: МВС
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка