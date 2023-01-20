Прикордонники ліквідували канал втечі чоловіків з “інвалідністю” за кордон – МВС
Військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно із правоохоронцями ліквідували канал втечі псевдо-інвалідів за кордон. Було викрито організатора незаконного переправлення людей до Молдови.
– Координатор нелегального трафіку, яким виявився місцевий житель, підшукував у соцмережах чоловіків, які за $6 тис. збиралися уникнути проблем на державному рубежі. Зловмисник гарантував безперешкодний виїзд до Молдови під виглядом інвалідів з уже готовим пакетом фейкових документів, – йдеться у повідомленні МВС.
Зазначається, що правоохоронці затримали організатора оборудки біля одного з пунктів пропуску під час супроводу чергового “клієнта”. Фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 ККУ Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.