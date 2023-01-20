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Факты / Україна

В Украине выросло производство электроэнергии, но дефицит еще существенный – Укрэнерго

Татьяна Забожко, редактор ленты
НЕК Укренерго

20 января в Украине выросло производство электроэнергии.

Как сообщили в Укрэнерго, произошло это благодаря тому, что вышел из ремонта один из блоков ТЭЦ, а также незначительно возросла генерация на других ТЭЦ и ГЭС, а также возобновляемых источниках энергии.

Ввиду этого дефицит мощности снизился, но все еще существенный.

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– В вечерний пик генерация может покрыть чуть более трех четвертей потребления, – сообщили в НЭК Укрэнерго.

В настоящее время до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки, в соответствии с которыми облэнерго в каждом регионе составляют графики плановых почасовых отключений.

Источник: НЭК Укренерго

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