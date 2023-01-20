В Украине выросло производство электроэнергии, но дефицит еще существенный – Укрэнерго
20 января в Украине выросло производство электроэнергии.
Как сообщили в Укрэнерго, произошло это благодаря тому, что вышел из ремонта один из блоков ТЭЦ, а также незначительно возросла генерация на других ТЭЦ и ГЭС, а также возобновляемых источниках энергии.
Ввиду этого дефицит мощности снизился, но все еще существенный.
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– В вечерний пик генерация может покрыть чуть более трех четвертей потребления, – сообщили в НЭК Укрэнерго.
В настоящее время до всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки, в соответствии с которыми облэнерго в каждом регионе составляют графики плановых почасовых отключений.
Источник: НЭК Укренерго
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