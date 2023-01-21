Проверяют нашу оборону: на Запорожье враг небольшими группами совершает ударно-штурмовые атаки
В Запорожской области враг совершает уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.
— Враг пытается, прежде всего, поднимать огневую волну по всей линии столкновения, а на отдельных участках фронта небольшие группы пытаются совершать уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения с целью проверки нашей обороны на месте.
Однако, по имеющейся информации, все попытки оккупантов осуществить наступательные действия завершились безрезультатно: все группы обнаружены, частично обезврежены, остальные прибегли к бегству, — сообщил Ерин.
По его словам, в Запорожье враг пытается занять лучшие позиции для обороны. Также известно, что ситуация в Энергодаре остается сложной, потому что враг продолжает прикрываться ЗАЭС.
Ерин говорит, что оккупанты на некоторых участках наступают небольшими разведывательными группами до десяти человек.
— Сказать, что это какое-то значительное наступление нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся преимущественно на местах проверить нашу линию обороны. И если это удается, то, в случае возможности, враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны, — подчеркнул Ерин.
Он также добавил, что украинская разведка работает и отслеживает каждое движение поставок, несколько увеличились со стороны полуострова Крым и подчеркнул, что в случае малейшей возможности украинские силы обороны наносят удары.
В частности, недавно уничтожили три больших состава боеприпасов, после чего огневая волна противника уменьшилась.