Проверяют нашу оборону: на Запорожье враг небольшими группами совершает ударно-штурмовые атаки

Январь, 21 в 19:34

В Запорожской области враг совершает уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

— Враг пытается, прежде всего, поднимать огневую волну по всей линии столкновения, а на отдельных участках фронта небольшие группы пытаются совершать уже не разведывательные, а ударно-штурмовые нападения с целью проверки нашей обороны на месте. Однако, по имеющейся информации, все попытки оккупантов осуществить наступательные действия завершились безрезультатно: все группы обнаружены, частично обезврежены, остальные прибегли к бегству, — сообщил Ерин.

По его словам, в Запорожье враг пытается занять лучшие позиции для обороны. Также известно, что ситуация в Энергодаре остается сложной, потому что враг продолжает прикрываться ЗАЭС.

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Ерин говорит, что оккупанты на некоторых участках наступают небольшими разведывательными группами до десяти человек.

— Сказать, что это какое-то значительное наступление нельзя. Это маленькие группы, стремящиеся преимущественно на местах проверить нашу линию обороны. И если это удается, то, в случае возможности, враг на отдельных участках пытается улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные позиции для обороны, — подчеркнул Ерин.

Он также добавил, что украинская разведка работает и отслеживает каждое движение поставок, несколько увеличились со стороны полуострова Крым и подчеркнул, что в случае малейшей возможности украинские силы обороны наносят удары.

В частности, недавно уничтожили три больших состава боеприпасов, после чего огневая волна противника уменьшилась.