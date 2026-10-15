В индустриальном парке Энерджи групп в Сваляве (Закарпатье) вложили 1,5 млрд грн инвестиций в запуск завода по производству стеклопакетов EDL Glass. Объем производства завода составляет 300 тыс. кв. м стеклопакетов в год. Около 50% производимой продукции экспортируется в страны Евросоюза.

Об этом сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Запуск завода по производству стеклопакетов в Сваляве: что известно

Закалку стекла на заводе EDL Glass обеспечивают две печи. Термическая обработка стекла повышает его механическую прочность и стойкость к температурным нагрузкам.

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Завод также развивает направление ламинирования стекла: речь идет об изготовлении триплекса, в котором специальная полимерная прослойка удерживает обломки в случае разрушения.

На предприятии работают 320 работников, из которых 200 задействованы непосредственно на производстве. С 2027 года на заводе запускают дополнительную третью смену.

Для привлечения работников EDL Glass налаживает сотрудничество с местными профтехами. Развитию производства способствует городская власть, установившая для завода льготную ставку налога на землю.

На территории индустриального парка введено в эксплуатацию более 10 тыс. кв. м производственных и вспомогательных площадей. Следующий шаг предполагает дальнейшее развитие производственной недвижимости и инфраструктуры для размещения предприятий по переработке стекла, изготовлению оконных и строительных конструкций, а также смежных производств.

Индустриальные парки – это составляющая политики Сделано в Украине. Ее программы сфокусированы на развитии инвестиций, производстве и несырьевом экспорте.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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