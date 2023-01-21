Перевіряють нашу оборону: на Запоріжжі ворог невеликими групами здійснює ударно-штурмові напади

Січень, 21 в 19:34

У Запорізькій області ворог здійснює вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів керівник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

— Ворог намагається насамперед здіймати вогневу хвилю по всій лінії зіткнення, а на окремих ділянках фронту невеликі групи пробують здійснювати вже не розвідувальні, а ударно-штурмові напади з метою перевірки нашої оборони на місці. Проте, за наявною інформацією, всі спроби окупантів здійснити наступальні дії наразі завершилися безрезультатно: всі групи виявлені, частково знешкоджені, решта вдалася до втечі, – повідомив Єрін.

За його словами, у Запоріжжі ворог намагається зайняти кращі позиції для оборони. Також відомо, що ситуація в Енергодарі залишається складною, бо ворог продовжує прикриватися ЗАЕС.

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Єрін каже, що окупанти на деяких ділянках наступають невеликими розвідувальними групами до десяти осіб.

— Сказати, що це якийсь значний наступ, не можна. Це маленькі групи, які прагнуть, переважно на місцях, перевірити нашу лінію оборони. І якщо це вдається, то у разі можливості ворог на окремих ділянках намагається покращити своє тактичне положення і зайняти більш вигідні позиції для оборони, – наголосив Єрін.

Він також додав, що українська розвідка працює та відстежує кожен рух поставок, які дещо збільшилися з боку півострова Крим та наголосив, що у разі найменшої можливості українські сили оборони завдають ударів.

Зокрема нещодавно знищили три великих склади боєприпасів, після чого вогнева хвиля противника зменшилася.