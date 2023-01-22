Гайдай: Россияне будут бежать из Северодонецка, когда ВСУ приблизятся к городу

Январь, 22 в 13:18

В Луганской области продолжаются жестокие бои, однако ситуация контролируемая, Силы обороны шаг за шагом деоккупируют территории, рассказал председатель ОГА Сергей Гайдай.

Он отметил, что там пока трудно продвигаться вперед, поскольку все заминировано, и россияне подтянули резервы.

Говоря о ситуации вокруг Кременной, Гайдай сказал, что с ее освобождением откроется путь на Рубежное и Северодонецк.

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— Есть такая вероятность, что из временного оккупированного областного центра россияне будут бежать, когда ВСУ подойдут вплотную к Северодонецку. Это небольшой город — некий квадратик 4 на 4 км, который находится на ровном месте. Но когда уже подойдут войска со стороны Рубежного, он окажется в полуокружении. Я уверен, что оккупанты в таком случае оставят город, — объяснил он свои ожидания.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 333-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай