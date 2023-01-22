Гайдай: Росіяни тікатимуть із Сєвєродонецька, коли ЗСУ наблизяться до міста

Січень, 22 в 13:18

В Луганській області тривають жорстокі бої, проте ситуація контрольована, Сили оборони крок за кроком деокуповують території, розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що там наразі важко просуватись вперед, оскільки все заміновано й росіяни підтягнули резерви.

Говорячи про ситуацію навколо Кремінної, Гайдай сказав, що з її звільненням відкриється шлях на Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Зараз дивляться – Є така імовірність, що з тимчасового окупованого обласного центру росіяни тікатимуть, коли ЗСУ підійдуть впритул до Сєвєродонецька. Це невеличке місто – такий собі квадратик 4 на 4 км, що розташоване на рівному місці. Але коли вже підійдуть війська з боку Рубіжного, він опиниться в напівоточенні. Я впевнений, що окупанти в такому разі залишать місто, – пояснив він свої очікування. Повномасштабна війна в Україні триває вже 333-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні. Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV. Фото: Сергій Гайдай

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter