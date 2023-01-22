Следующая фаза войны будет связана с танками. Украина создает новые воинские части — Наев

Помощь западных партнеров очень важна для нашего государства. В Украине создаются новые воинские части на фоне ожидаемых поставок танков.

Об этом сказал CNN командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, следующая фаза войны будет связана с танками. И речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.

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— Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада крайне важна, — сказал Наев.

Отмечено, что главным запросом Украины является Leopard 2, который относительно простой в обслуживании и эксплуатации, он находится на вооружении многих стран НАТО.

Наев добавил, что военным необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.

– Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим, – отметил он.

20 января во время заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) Германия, от которой зависит передача танков, не объявила о передаче Leopard 2 Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не стоит смотреть на Берлин так, будто он единственный блокирует решение по поставкам танков в Украину. В то же время он выразил уверенность, что решение о передаче в Украину танков Leopard 2 будет принято в ближайшее время.