Следующая фаза войны будет связана с танками. Украина создает новые воинские части — Наев
Помощь западных партнеров очень важна для нашего государства. В Украине создаются новые воинские части на фоне ожидаемых поставок танков.
Об этом сказал CNN командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, следующая фаза войны будет связана с танками. И речь идет не о старых Т-72, а о более современных машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger.
— Конечно, нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада крайне важна, — сказал Наев.
Отмечено, что главным запросом Украины является Leopard 2, который относительно простой в обслуживании и эксплуатации, он находится на вооружении многих стран НАТО.
Наев добавил, что военным необходимо научиться пользоваться новой техникой и интегрировать ее в существующие формирования.
– Все подразделение должно быть оснащено одинаковой машиной, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим, – отметил он.
20 января во время заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) Германия, от которой зависит передача танков, не объявила о передаче Leopard 2 Украине.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не стоит смотреть на Берлин так, будто он единственный блокирует решение по поставкам танков в Украину. В то же время он выразил уверенность, что решение о передаче в Украину танков Leopard 2 будет принято в ближайшее время.