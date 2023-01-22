Наступна фаза війни буде пов’язана з танками. Україна створює нові військові частини – Наєв

Допомога західних партнерів вкрай важлива для нашої держави. В Україні створюють нові військові частини на тлі очікуваного постачання танків.

Про це сказав CNN командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наступна фаза війни буде пов’язана з танками. І йдеться не про старі Т-72, ​​а більш сучасні машини, такі як німецькі Leopard 2 та британські Challenger.

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– Звичайно, нам потрібна велика кількість західних танків. Вони набагато кращі за радянські зразки і можуть допомогти нам просунутися. Ми створюємо нові військові частини. І від їх боєготовності залежатимуть наші подальші дії. Тому допомога Заходу є вкрай важливою, – сказав Наєв.

Зазначено, що головним запитом України є Leopard 2, який є відносно простим в обслуговуванні та експлуатації і перебуває на озброєнні багатьох країн НАТО.

Він додав, що військовим необхідно навчитися користуватися новою технікою та інтегрувати її до наявних формувань.

– Весь підрозділ має бути оснащений однаковою машиною, тому цілий батальйон, наприклад, має бути оснащений БМП Bradley або Leopard – якщо ми їх отримаємо, – зазначив він.

20 січня під час засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), від якої залежить передання танків, не оголосила про відправлення Leopard 2 Україні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не варто дивитись на Берлін так, наче він єдиний блокує рішення щодо постачання танків до України. Водночас він висловив впевненість, що рішення щодо передання до України танків Leopard 2 ухвалять найближчим часом.