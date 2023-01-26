Январь, 26 в 11:21

26 января в Запорожье после нескольких сообщений о взрывах появилась информация о вражеском прилете.

Обновлено в 11:21. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Официальных данных от областной военной администрации или городских властей пока не поступало.

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Обновлено в 10:21. Жители области видят дым.

Вероятно, в регионе есть попадания.

Заметим, что воздушная тревога в области продолжается почти пять часов.

Жителям Запорожья и территориальной общины не позволяют покидать укрытий уже более 7,5 часов – с 03:41.

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.