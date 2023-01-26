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Факти / Україна

РФ атакує ракетами: у Запоріжжі, імовірно, є влучання

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

26 січня в Запоріжжі після кількох повідомлень про вибухи з’явилась інформація про ворожий приліт.

Оновлено об 11:21. Про це повідомляють моніторингові канали.

Офіційних даних від обласної військової адміністрації чи міської влади поки не надходило.

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Оновлено о 10:21. Жителі області бачать дим.

Імовірно, в регіоні є влучання.

Зауважимо, що повітряна тривога в області триває вже майже п’ять годин.

Жителям Запоріжжя та територіальної громади не дозволяють покидати укриттів уже понад 7,5 годин – із 03:41.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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