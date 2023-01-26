РФ атакує ракетами: у Запоріжжі, імовірно, є влучання

Січень, 26 в 11:21

26 січня в Запоріжжі після кількох повідомлень про вибухи з’явилась інформація про ворожий приліт.

Оновлено об 11:21. Про це повідомляють моніторингові канали.

Офіційних даних від обласної військової адміністрації чи міської влади поки не надходило.

Зараз дивляться Оновлено о 10:21. Жителі області бачать дим. Імовірно, в регіоні є влучання. Зауважимо, що повітряна тривога в області триває вже майже п’ять годин. Жителям Запоріжжя та територіальної громади не дозволяють покидати укриттів уже понад 7,5 годин – із 03:41. Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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