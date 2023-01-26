РФ атакує ракетами: у Запоріжжі, імовірно, є влучання
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
26 січня в Запоріжжі після кількох повідомлень про вибухи з’явилась інформація про ворожий приліт.
Оновлено об 11:21. Про це повідомляють моніторингові канали.
Офіційних даних від обласної військової адміністрації чи міської влади поки не надходило.
Зараз дивляться
Оновлено о 10:21. Жителі області бачать дим.
Імовірно, в регіоні є влучання.
Зауважимо, що повітряна тривога в області триває вже майже п’ять годин.
Жителям Запоріжжя та територіальної громади не дозволяють покидати укриттів уже понад 7,5 годин – із 03:41.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка