ССО Азов стал отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ

Силы специальных операций полка Азов официально стали Третьей отдельной штурмовой бригадой в составе Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщил основатель и первый командир Азова, полковник Нацгвардии Андрей Билецкий.

— Наш боевой путь начинается с самого сложного направления — на Бахмуте. Решающая битва в этой войне еще впереди. Она требует новых масштабов. Поэтому военное командование возлагает на нас новую ответственность, — подчеркнул он.

По его словам, эта зима точно будет “жаркой”.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, комментируя создание 3 отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины на базе ССО Азов, заявил:

— Каждая воинская часть Вооруженных Сил Украины сегодня пишет свою историю и победную историю нашей страны. Примеры героизма и боевого братства, эмблемы и знамена, боевая выучка и мужество, несокрушимый дух и воля — все это составляет код Нации воинов. Военнослужащие Азова из состава ССО продолжают славные боевые традиции в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВС Украины, — заявил главнокомандующий, слова которого приводит Минобороны.

Недавно компания Meta пообещала не блокировать контент о полке Азов и страницы азовцев, если он не нарушает стандарты сообщества.

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.