ССО Азов став окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ

Сили спеціальних операцій полку Азов офіційно стали Третьою окремою штурмовою бригадою в складі Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомив засновник та перший командир Азову, полковник Нацгвардії Андрій Білецький.

– Наш бойовий шлях розпочинається з найскладнішого напрямку – на Бахмуті. Вирішальна битва у цій війні ще попереду. Вона потребує нових масштабів. Тому військове командування покладає на нас нову відповідальність, – наголосив він.

За його словами, ця зима точно буде “спекотною”.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, коментуючи створення 3 окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗС України на базі ССО Азов, заявив:

– Кожна військова частина Збройних Сил України сьогодні пише свою історію та переможну історію нашої країни. Приклади героїзму і бойового братерства, емблеми і знамена, бойовий вишкіл і мужність, незламний дух і воля – все це складає код Нації воїнів. Військовослужбовці Азову зі складу ССО продовжують славетні бойові традиції у складі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ ЗС України, – заявив головнокомандувач, слова якого наводить Міноборони.

Нещодавно компанія Meta пообіцяла не блокувати контент про полк Азов та сторінки азовців, якщо він не порушує стандарти спільноти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.