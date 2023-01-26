Январь, 26 в 1:16

В Черкассах слышны звуки взрывов.

Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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Сообщается, что прозвучало по меньшей мере три взрыва — два подряд, после этого еще один.

Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.

Городской голова Анатолий Бондаренко впоследствии лаконично прокомментировал взрыв.

— Все под контролем ВСУ! Слава Украине! — написал он.

Игорь Табурец, глава Черкасской ОГА, добавил, что в области работает украинское ПВО.

— Работают силы ПВО. Подробности позже. Воздушная тревога продолжается, — написал он.