В Черкассах прогремело по меньшей мере три взрыва
Требует проверки
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В Черкассах слышны звуки взрывов.
Об этом сообщают корреспонденты Факты ICTV.
Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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Сообщается, что прозвучало по меньшей мере три взрыва — два подряд, после этого еще один.
Сейчас власти города или области не комментировали информацию о взрывах.
Городской голова Анатолий Бондаренко впоследствии лаконично прокомментировал взрыв.
— Все под контролем ВСУ! Слава Украине! — написал он.
Игорь Табурец, глава Черкасской ОГА, добавил, что в области работает украинское ПВО.
— Работают силы ПВО. Подробности позже. Воздушная тревога продолжается, — написал он.