Какую стратегию в войне против Украины использует РФ и почему она обречена на неудачу — американский аналитик

Январь, 27 в 17:24

На сегодняшний день Россия применяет в войне против Украины множество невоенных инструментов, что и является гибридной войной. Однако до конца февраля-марта и эта тактика потерпит неудачу.

Об этом в интервью телеканалу FreeДом заявил американский военный аналитик Марк Войджер.

— Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, думаю, тоже провалится. Кроме того, он будет использовать множество невоенных инструментов, что и является гибридной войной, особенно в энергетике. Конечно, будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре, по гражданскому населению, включая мощную информационную войну. Герасимов был одним из самых решительных сторонников информационной войны, — говорит он.

По мнению аналитика, Герасимов будет использовать в основном российскую нерегулярную армию.

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— Но не стоит забывать, что он (Герасимов, — Ред.) был отцом так называемой российской доктрины гибридной войны. Возможно, он сначала попытается поставить под свой контроль все эти разрозненные усилия в Украине, включая наемников группы Вагнера, или даже отодвинуть их на второй план, и попытается использовать в основном российскую нерегулярную армию, — отмечает Войджер.

Также эксперт уверен, что РФ прибегнет к политической войне.

— Академия военных наук РФ внесла предложения по Азарову, Януковичу и Медведчуку, которые формируют “правительство в изгнании”. Я знаю, это звучит нелепо, но думайте об этом, как о части российской политической войны, которая занимает одно из главных мест в этой гибридной войне, — сказал он.

Кроме того, Войджер заявил, что “Герасимов сделает последний рывок до первой годовщины войны — до 24 февраля, может быть, до марта этого года”.