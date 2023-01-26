Январь, 26 в 17:40

Россия 26 января нанесла комбинированный воздушный удар по Киеву, применив новую тактику в несколько волн, рассказал в эфире телемарафона спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

— В целом, если говорить о сегодняшнем дне, Киев подвергся комбинированному воздушному удару. Ночью столицу атаковали дроны, их было около 15, все они успешно сбиты. Во время первой атаки жертв и попаданий не зафиксировано, — уточнил он.

Уже утром враг атаковал столицу ракетами. Шаманов напомнил, что, к сожалению, погиб мужчина 55 лет и ранены два человека, которые сейчас находятся в больнице.

— Эта новая тактика в несколько волн — сначала они запускают Шахеды, целью которых является прежде всего истощение сил ПВО. И соответственно второй волной враг уже совершил массированную атаку ракетами различных типов. Там были и Х-101, и Х-555, и Кинжалы, и Калибры. В пределах Киева зафиксировано около 20 ракет, и все они тоже были уничтожены, — объяснил спикер КГВА.

В то же время, по его словам, враг своих целей не достиг, поскольку инфраструктура Киева работает в штатном режиме, усилиями энергетиков удалось стабилизировать ситуацию и вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Сейчас смотрят — Но предупреждаю, что ситуация в энергосистеме все еще сложная, и призываю не включать одновременно несколько электроприборов. Мы понимаем, что возможно это не последняя воздушная атака на сегодняшний день, поэтому не надо терять бдительность, — предупредил Шаманов. По данным Воздушных сил ВСУ, утром, 26 января, российские бомбардировщики и истребители с территории РФ, а также корабли из акватории Черного моря выпустили по Украине 55 ракет. Силам ПВО удалось сбить 47 ракет, в том числе 20 над Киевом. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей. Читайте Жертвами массированной атаки РФ 26 января стали 11 человек — ГСЧС

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