Яку стратегію у війні проти України використовує РФ та чому вона приречена на невдачу – американський аналітик
На сьогоднішній день Росія застосовує у війні проти України безліч невійськових інструментів, що є гібридною війною. Однак до кінця лютого-березня ця тактика зазнає невдачу.
Про це в інтерв’ю телеканалу FREEДOM заявив американський військовий аналітик Марк Войджер.
– Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, гадаю, він теж провалиться. Крім того, він використовуватиме безліч невійськових інструментів, що є гібридною війною, особливо в енергетиці. Звичайно, триватимуть удари по енергетичній інфраструктурі, по цивільному населенню, включаючи потужну інформаційну війну. Герасимов був одним із найрішучіших прихильників інформаційної війни, – каже він.
На думку аналітика, Герасимов в основному використовуватиме російську нерегулярну армію.
– Але не варто забувати, що він (Герасимов, – Ред.) був батьком так званої російської доктрини гібридної війни. Можливо, він спочатку спробує поставити під свій контроль усі ці розрізнені зусилля в Україні, включаючи найманців групи Вагнера, або навіть відсунути їх на другий план і спробує використати переважно російську нерегулярну армію, – зазначає Войджер.
Також експерт упевнений, що РФ вдасться до політичної війни.
– Академія військових наук РФ внесла пропозиції щодо Азарова, Януковича та Медведчука, які формують “уряд у вигнанні”. Я знаю, це звучить безглуздо, але думайте про це як частину російської політичної війни, яка займає одне з головних місць у цій гібридній війні, – сказав він.
Крім того, Войджер заявив, що “Герасимов зробить останній ривок до першої річниці війни – до 24 лютого, можливо, до березня цього року”.
– Але я думаю, що він зазнає невдачі. Він не командував військами на полі бою понад 20 років з того часу, як був у Чечні. Але, як бачите, всі ці різні стратегії поки що не увінчалися успіхом. І я думаю, що Україна переможе, – заявив Герасимов.