Погода на нашей стороне: Гуменюк оценила вероятность нового ракетного удара

Январь, 28 в 10:47

Враг нуждается в восстановлении сил после последней ракетной атаки, к тому же погода снова ухудшилась, поэтому опасность из акватории Черного моря несколько уменьшилась. Сейчас РФ удерживает два ракетоносителя общим залпом 12 Калибров.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Море снова на нашей стороне — шторм усилился. Это заставило и ракетоносители, в частности, спрятаться в пункты базирования. Но корабельная группировка врага еще достаточно мощная. Это 12 кораблей и катеров, среди них только два ракетоносителя — надводный и подводный — общим залпом 12 Калибров. Это тоже не мало для того, чтобы нанести точечные удары. Но они нуждаются в восстановлении сил после последней массированной ракетной атаки, — объяснила она.

Гуменюк отметила, что штормовой ветер также уменьшил вероятность использования врагом дронов-камикадзе.

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— Это общая ситуация, но мы знаем, что враг может пренебрегать элементарными правилами и нормами ведения войны. Поэтому расслабляться рано, — подытожила Гуменюк.

Во время массированной ракетной атаки 26 января РФ выпустила по Украине 55 ракет, из которых 47 удалось сбить, в том числе 20 над Киевом.

Оккупанты применили ракеты Х-101, Х-55, Х-47 Кинжал, Калибры и Х-59. Три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

Фото: Оперативное командование Юг