Погода на нашому боці: Гуменюк оцінила вірогідність нового ракетного удару

Січень, 28 в 10:47

Ворог потребує відновлення сил після останньої ракетної атаки, до того ж погода знову погіршилася, тому небезпека з акваторії Чорного моря дещо зменшилася. Наразі РФ тримає два ракетоносії загальним залпом 12 Калібрів.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Море знову на нашому боці – шторм посилився. Це змусило і ракетоносії, зокрема, заховатися в пункти базування. Але корабельне угруповання ворога ще досить потужне. Це 12 кораблів і катерів, серед них тільки два ракетоносії – надводний і підводний – загальним залпом 12 Калібрів. Це теж не мало для того, щоб завдати точкових ударів. Але вони потребують відновлення сил після останньої масованої ракетної атаки, – пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що штормовий вітер також зменшив вірогідність використання ворогом дронів-камікадзе.

Зараз дивляться

– Це загальна ситуація, але ми знаємо, що ворог може нехтувати елементарними правилами і нормами ведення війни. Тому розслаблятися зарано, – підсумувала Гуменюк.

Під час масованої ракетної атаки 26 січня РФ випустила по Україні 55 ракет, з яких 47 вдалося збити, зокрема 20 над Києвом.

Окупанти застосували ракети Х-101, Х-55, Х-47 Кинджал, Калібри і Х-59. Три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

Фото: Оперативне командування Південь